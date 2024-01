Boretto, minacce all'autista e danni all'autobus

Boretto (Reggio Emilia), 12 gennaio 2024 -Non si fermano gli atteggiamenti minacciosi e vandalici di giovanissimi. L’altro pomeriggio un ragazzo di 17 anni ha fermato un autobus di linea di Seta per chiedere all’autista il motivo di una mancata fermata poco prima. Il conducente ha spiegato che non c’erano le condizioni di sicurezza per poter effettuare una sosta. Ma il 17enne, come risposta, ha sferrato un calcio al parabrezza del bus, danneggiando il tergicristallo e minacciando l’autista. Sul posto, al capolinea di via Roma in centro a Boretto, stati chiamati i carabinieri, giunti sul posto per identificare il ragazzo, poi denunciato al tribunale dei minori per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Inoltre, il giovane risulta aver minacciato il conducente con frasi tipo: “Scendi giù che te lo faccio vedere io”, “Non ti faccio partire”. Il ragazzo era con tre coetanei. Hanno cercato di nascondersi all’arrivo dei carabinieri, ma sono stati comunque individuati. Il 17enne è stato denunciato anche per l’interruzione di pubblico servizio, per il ritardo di almeno venti minuti con cui la corsa ha potuto riprendere, con disagi per i viaggiatori che erano a bordo dell’autobus.