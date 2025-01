Boretto, partono i restyling urbani

Al via nei primi giorni di febbraio i lavori di riqualificazione di via Montanari e piazza Garibaldi a Boretto, con rifacimento del manto stradale, la creazione di nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali, miglioramento dell’illuminazione pubblica, inserimento di spazi verdi e la creazione di nuovi parcheggi. Per garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e le relative opere di predisposizione del cantiere, si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità, tra cui un doppio senso di circolazione su via Montanari da via Matteotti a via Roma. Garantiti gli accessi da via Montanari verso via Marino Cervi e verso via Soliani. I dettagli specifici delle modifiche saranno comunicati nei prossimi giorni attraverso una apposita segnaletica stradale e con aggiornamenti periodici forniti dall’ufficio tecnico.