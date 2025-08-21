Boretto, sbanda in auto dopo improvviso malore

Boretto (Reggio Emilia), 21 agosto 2025 - Sarebbe stato un malore improvviso a provocare la sbandata di un’autovettura Renault Clio, avvenuta nel pomeriggio in via Europa, non distante dal cimitero di Boretto. Alla guida del veicolo si trovava un uomo di 55 anni, residente in paese. Una donna di passaggio ha assistito alla sbandata e ha prestato i primi soccorsi, dando anche l’allarme alla centrale operativa del 118. Sul posto, in breve tempo, sono arrivati l’ambulanza della Croce rossa con l’autoinfermieristica, l’elisoccorso di Parma, oltre ai vigili del fuoco per estrarre in sicurezza il conducente dall’abitacolo della Clio. Inizialmente l’automobilista era apparso privo di sensi, in condizioni critiche, per poi dare segni di ripresa. Dopo le prime cure è stato caricato a bordo dell’elicottero giallo del 118 per essere trasportato d’urgenza in ospedale, in condizioni gravi, ma in apparente stato di ripresa. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per effettuare i rilievi tecnici. Non sembrano essere rimasti coinvolti altri veicoli nell’incidente, che si ipotizza possa essere stato favorito proprio dal malore del conducente.