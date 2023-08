Boretto, tre casi di Covid alla casa di riposo comunale

Boretto (Reggio Emilia), 18 agosto 2023 – Il Covid non rappresenta più una “emergenza”, ma non è certo svanito nel nulla. I casi di positività non si sono mai interrotti, pur se con conseguenze sanitarie quasi sempre non gravi e senza necessità di ricoveri ospedalieri. Anche nelle case di riposo o in strutture di assistenza si mantengono provvedimenti di prevenzione. A Boretto sono stati rilevati almeno tre casi, tutti asintomatici. Ma, come da prassi, nella casa protetta locale sono stati adottati i provvedimenti previsti. “Il ricovero all’ospedale di un ospite per altre sintomatologie – spiegano dal municipio attraverso un messaggio social – ha richiesto un tampone rilevando la situazione di positività. E’ scattato subito il meccanismo legato al protocollo Covid e si è provveduto, nel giro di poche ore, ad effettuare i tamponi a tutti i restanti ospiti della casa protetta. Tre i casi positivi rilevati, totalmente asintomatici, già isolati come prevede l’Ausl. Le visite dei famigliari (già tutti informati) continueranno regolarmente, anche se con alcune precauzioni per le quali il gestore Aurora Domus si è già coordinato con le autorità sanitarie del distretto di Guastalla. La situazione è attualmente sotto controllo anche se occorre constatare come questo tremendo virus, di cui ormai si parla poco, sia ancora in circolazione e costringa a mantenere alta l'attenzione soprattutto per proteggere le persone fragili. Confidiamo in un ritorno alla normalità quanto prima; occorre rilevare come anche in questa occasione si sia agito con la massima celerità grazie al coordinamento tra Asl e direzione della Casa protetta. Il Comune continuerà a monitorare la situazione, il sindaco e l’assessore competente sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento”.