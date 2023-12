Boretto, tredicimila euro per lo sport e la lotta ai tumori

Boretto (Reggio Emilia), 11 dicembre 2023 - E’ stato consegnato il ricavato della quarta mezza maratona di Guastalla che si è svolta lo scorso settembre con grande successo, in ricordo di Cinzia Sandri. La manifestazione ha permesso agli organizzatori di raccogliere una somma di 13 mila euro, che ieri è stata destinata ad alcune associazioni. La consegna è avvenuta al campo sportivo di Boretto, in occasione della partita casalinga di campionato della squadra locale. L’iniziativa aveva l’obiettivo di tenere viva l‘attenzione sulla prevenzione e la cura dei tumori, incentivando la promozione dell’attività sportiva e ai suoi molteplici benefici. Una somma di 4.300 euro è andata agli Amici del Dho di Guastalla, altrettanto all’Associazione prevenzione tumori della Bassa, oltre a 2.150 euro per ognuna delle società sportive locali, la Folgore e la società di calcio, impegnate nell’organizzazione di eventi per la promozione dell’atletica e del calcio giovanile sul territorio. Presenti pure autorità locali di Boretto e Guastalla, i responsabili delle associazioni destinatarie dei contributi e soprattutto i familiari di Cinzia Sandri, alla quale questo evento è stato dedicato.