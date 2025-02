Borghi e Cesari, commemorazione solenne a Scandiano

Scandiano ricorda don Pasquino Borghi e Ferdinando Cesari. Sabato pomeriggio la comunità scandianese si è riunita per rendere omaggio a due figure simbolo della Resistenza in un intenso percorso di memoria condivisa.

Alla presenza del sindaco Matteo Nasciuti, sono intervenuti il vicesindaco Beppe Pagani e l’assessora alla cultura Lorena Lanzoni, i rappresentanti dell’Anpi Scandiano e i familiari dei due martiri. "Un momento – spiegano dal Comune – di riflessione e impegno collettivo per non dimenticare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà, i diritti e democrazia. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a mantenere viva la memoria". Sono stati attraversati i luoghi legati alle loro storie e presentato la guida percorsi di memoria.

Il Comune ha ricordato che don Borghi era "un sacerdote originario di Bibbiano, missionario e coraggioso oppositore del nazifascismo. Offrì rifugio a partigiani e prigionieri alleati, sacrificando la propria vita per la libertà. Ferdinando Cesari, giovane partigiano noto come Gabri, dedicò la sua breve ma intensa vita al coordinamento della Resistenza a Scandiano". In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione, il Comune all’interno della rassegna ‘Generazioni (R)esistenti’ ha proposto alcuni momenti di riflessione sulla memoria e diritti tra cui l’evento che ha reso omaggio a don Pasquino e Cesari.

