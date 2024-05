Borghi gol al 91° minuto. L’Arcetana stacca il pass

BIBBIANO/SAN POLO

ARCETANA

BIBBIANO/SAN POLO: Carpi, Errigo, Ravanetti, Galassi, Bonacini, Macca, Finocchio, Benassi, Messori, Cilloni (81’ Borges), Rozzi. A disp.: Vergalli, Rota, Fornaciari, Caffarra, Lucchini, Luzzi, Carlini. All.: Tedeschi.

ARCETANA: Giaroli, Tinarelli, Pacella, Pederzoli (63’ Vaccari), Muratori, Lusvarghi, Xhulevaj, Turci (72’ Borghi), Barbari, Bernabei, Travagliati. A disp.: Corradi, Pignatti, Nocetti, Montanari, Sekyere, Corradini, Marino. All.: Paganelli.

Arbitro: Cavalazzi di Lugo (Palma e Ferrerio di Bologna).

Reti: 26’ Messori; 31’ Pacella; 91’ Borghi.

Note: giornata calda; spettatori 500 circa; campo ottimo; rec. 0’+3’. Ammoniti: Travagliati, Pederzoli, Benassi e Borghi.

Non c’è due senza tre. Dopo il doppio 1-0 in campionato, l’Arcetana si conferma bestia nera del Bibbiano/San Polo e si aggiudica la finale play-off del girone B di Promozione, staccando di fatto il pass per il ritorno immediato in Eccellenza.

Match winner il centrocampista Stefano Borghi che da neo-entrato insacca di potenza sotto la traversa sugli sviluppi di un corner a tempo scaduto, quando ormai i supplementari erano nell’aria e il guardiano Giaroli, tra l’altro ex di turno, sugli scudi con i suoi interventi.

"Mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto – ammette il mediano biancoverde. – Penso che sia un traguardo raggiunto grazie alla forza del nostro gruppo".

Sconforto totale per i matildici che non sono riusciti a difendere il vantaggio siglato dal bomber Messori, forse pensando di aver già chiuso la contesa.

Al pronti via Travagliati scatta in sospetto off-side e il suo diagonale chiama Carpi alla parata. Sull’altro fronte Rozzi mette in moto Messori il cui sinistro rasoterra trova la pronta respinta in tuffo di Giaroli. Una punizione tagliata di Finocchio pesca la spizzata di Messori che s’insacca all’angolino basso. Dura poco la gioia perché il terzino Pacella controlla sui 20 metri ed esplode un destro che gonfia la rete a fil di palo.

Nella ripresa l’Arcetana, condannata a vincere per proseguire l’avventura negli spareggi (ora ci sarà la semifinale contro una fra Bobbiese, Solarolo o Faenza), non riesce a dare ritmo al match, così i locali sfiorano il sorpasso con la punizione telecomandata di Cilloni respinta di pugno in tuffo da Giaroli che si fa trovare pronto in uscita bassa su Rozzi lanciato in profondità dallo stesso Cilloni.

L’Arcetana getta il cuore oltre l’ostacolo e si conferma letale sulle palle inattive grazie al neo-entrato Borghi che tramuta in oro un corner di capitan Bernabei, firmando un incredibile blitz.