Borgo Plantarum versione autunno. Tra fiori antichi, libri e workshop

Decima edizione per Borgo Plantarum, che torna con un appuntamento autunnale sabato e domenica al Borgo Antico le Viole di Telarolo di Castellarano. Come ormai tradizione, alla mostra mercato si affianca un ricco calendario di tavoli dimostrativi, workshop, presentazioni di libri, approfondimenti e laboratori dedicati alla sostenibilità, alla natura, ai fiori e ai mestieri antichi. In esposizione, oltre a fiori e piante rare, anche opere d’arte, oggetti per la casa, vasi e attrezzi che faranno la gioia dei ‘pollici verdi che parteciperanno alla due giorni. A fianco dei vivaisti che espongono ci saranno poi i workshop formativi (su iscrizione, a pagamento) sia con tavoli dimostrativi (senza iscrizione, gratuiti). Tra le proposte: laboratori di intreccio del salice, di rilegatura, per la realizzazione di ghirlande di fiori secchi o di scenografici mazzi con fioridi stagione. Ma anche workshop di ceramica, l’atelier di fiori di carta, di illustrazione botanica e tanto altro. Tra gli appuntamenti gratuiti si inizia sabato alle 11 col tavolo dimostrativo dedicato alla potatura delle rosa. Domenica alle 12 "Thrillers, Fillers and Spillers" dedicato al giardinaggio in vaso. Ingresso intero 6 euro, gratis fino a 12 anni.