’Borìdola! Ai bimbi che saremo’ . Bruno Damini presenta il suo libro

Si intitola ’Borìdola! Ai bimbi che saremo’ il nuovo libro di Bruno Damini (foto), che verrà presentato venerdì alle 18 alla libreria Coop all’Arco di via Emilia Santo Stefano, a Reggio, con l’autore in dialogo con Agnese Spinelli.

"Si tratta di un’opera stupefacente per grazia, incantevole ironia e una qualità che ritengo tanto preziosa quanto rara, quella di sfuggire ad una facile etichetta".

Per grandi e piccini la lettura di ’Borìdola’ "sarà di grande godimento e ammaestramento e, se leggeranno ad alta voce, cosa che raccomando, provvedano alla presenza di animali. Gli gnomi ci saranno anche se non visti", le parole della postfazione dell’attore e autore Moni Ovadia.

"Sul palcoscenico della mia infanzia – aggiunge l’autore – il grido Borìdola! fermava il tempo e gettava scompiglio fra noi bambini impegnati in giochi che non ci sono più. Borìdola è oggi la scrittura che disperde la memoria fra pagine dove accadono cose che non si debbono spiegare, come nella vita, sogni o favole, animali più pensanti degli umani, famosi favolisti, tutti a lasciar tracce d’inchiostro per far lavorare la fantasia, come i giochi da ragazzi. Borìdola! è un grido libertario che genera il caos, lanciando nugoli di parole a svolazzar per aria, rivendicando il diritto a rimanere un po’ bambini, perché i grandi che dimenticano d’esserlo stato hanno svuotato la loro vita. L’infanzia è il regno dei sogni e delle aspirazioni, della fantasia e della dissipazione. Perché - chiude con una domanda Bruno Damini - rinunciare a tanta ricchezza?".