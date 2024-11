Borraccia in testa all’avversario, 4 turni a Fiorentino

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Simone Fiorentino dell’Atletic Progetto Montagna (Prima Categoria), squalificato per quattro giornate dopo aver lanciato una borraccia di plastica colpendo alla testa di un avversario al termine della gara di domenica scorsa contro la FalkGalileo, dopo essere stato già espulso a partita in corso. Il primo dei quattro turni di stop lo ha già scontato ieri sera dato che si è giocato il turno infrasettimanale (gironi B, C e D di Prima oltre alla Terza girone A), così come gli altri fermati.

Andando con ordine, in Serie D, il Lentigione dovrà fare a meno di Giovanni Nappo per il match di domenica contro il Prato, per cumulo di ammonizioni.

In Eccellenza, 2024 finito per il ds dell’Arcetana Sasà Greco: l’ex re dei bomber è stato inibito fino al 4 gennaio per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Una giornata per Federico Tamagnini (Fabbrico) per aver raggiunto il quinto giallo.

In Promozione, inibito fino al 20 novembre il massaggiatore del Masone, Fausto Spadali per gravi proteste contro l’arbitro. Lo stesso club è stato decimato: una giornata agli espulsi Federico Ceci e Aldi Shpijati, un turno anche a Riccardo Bonacini (Bibbiano San Polo). Stop anche per somma di gialli a Domenico Parisi (Campagnola).

In Prima, un turno a Marco Cilloni (Celtic Bhoys), Riccardo Fontanelli (Bibbiano Canossa) e Nicholas Campana (Povigliese) dopo i rispettivi rossi rimediati e a Matteo Verduri del Boca Barco (quinto giallo). Multa di 120 euro al Quattro Castella per una persona entrata indebitamente nell’area spogliatoi per contestare l’arbitro.

In Seconda, il giudice sportivo ha respinto il ricorso del Real Casina che contestava l’irregolarità nel tesseramento (risultato invece essere ok) di Joseph Campaore schierato in campo dal Roteglia: 3-3 dunque omologato. Squalificato fino a domenica il tecnico della Borzanese, Mattia Vaccari per proteste. Un turno agli espulsi Antonio Perni (Roteglia), Drissa Berthe (Borzanese), Fabiano Russo (Sporting Sant’Ilario), Michele Mantovan (San Prospero) e Rosario Augeri (Fc70), oltre a Giacomo Storti (Reggiolo) per somma di ammonizioni.

In Terza, stop per due turni a Orlando Mirabelli (Cavriago), uno al compagno di squadra Haly Mohamed Sonko e per Franco Stragapede (Amici di Davide), Andrea Monticelli (Vetto), Rocco Muto (Coviolo), Maicol Gottardo e Riccardo Bedogni (Gavasseto). Inibito fino al 17 novembre il dirigente Alberto Messori (Gavasseto) per blasfemie.