Borriello: "Cambiamento è la parola d’ordine"

Proseguono gli incontri del "Movimento Civico Cambiamento per Campagnola" del candidato sindaco Pasquale Borriello. All’aula Rodari si è parlato di giovani, sport, scuola, mobilità, commercio. "In questo momento storico – dice Borriello – non c’è bisogno di una bandiera politica, ma di idee, volontà e motivazioni. Cambiamento è la parola d’ordine". "Negli ultimi anni sono state realizzate belle opere, ma alcune sono cattedrali nel deserto perché non valorizzate", ha aggiunto Alan Rustichelli, candidato consigliere. Per lo sport è intervenuto Mattia Pellegrino, anche lui candidato della lista: "È necessario potenziare attività sportive, strutture e manutenzione. Non bisogna perdere nessun bando regionale, nazionale, europeo". Ieri si è presentata la lista "Democratici insieme per Campagnola" del sindaco Alessandro Santachiara. Confermati Mauro Orlandini, Roberto Panini, Mauro Savazza, Simona Bonacini ed Elena Luppi. Sette i volti nuovi: Marzia Vezzani, Stefano Santachiara, Francesco Serra, Filippo Lusuardi, Ambra Guerra, Barbara Foroni e Daniela Salati.

La lista di Santachiara annuncia che mercoledì 8 maggio alla sala Rodari sarà presentato il programma elettorale, appuntamento che conclude i vari momenti incontro aperti alla cittadinanza.