Si ripete oggi la festa ideata e voluta dall’istituto CattaneoDall’Aglio di Castelnovo Monti e dalla mitica VB geometri anno 19721977, con la consegna della seconda borsa di studio a uno studente meritevole del corso geometri. Riprendendo la proposta emersa l’8 ottobre 2022, in occasione dei festeggiamenti del 50° della costituzione della 5ªB geometri-19721977, oggi con il patrocinio e partecipazione del Collegio e della Associazione dei geometri di Reggio, si svolge nell’aula magna del Cattaneo-Dall’Aglio, in via Impastato 3 a Castelnovo Monti, la cerimonia di assegnazione della borsa di studio. Il programma prevede l’apertura dei lavori alle 10 con il saluto della dirigente scolastica Paola Bacci, a seguire il capoclasse della ’Mitica VB geometri’ Gianfranco Azzolini, quindi il coordinatore del corso per geometri, Alessandro Roehrssen. Alle 10,20 tavola rotonda sul tema ’Il risparmio energetico, prima regola non consumare’, presiede il professore della ’Mitica 5ªB geometri 19721977’ Giuliano Del Rio; alle 11,15 consegna della borsa di studio ’Mitica 5ªB geometri 19721977’ seconda annualità allo studente meritevole del corso per geometri; alle 11,30 intervallo, ossia momento di convivialità e socializzazione con rinfresco; alle 11,45 presentazione del tema ’L’uso del drone nella didattica – proposta progetto anno scolastico 202324’, relazione della prof Gessica Carpeggiani di Topografia; intervento del rappresentante dell’associazione geometri di Reggio, Marco Camorani; alle 12,30 conclusione dei lavori e saluto del presidente del collegio dei geometri di Reggio, Fabrizio Spallanzani.

Settimo Baisi