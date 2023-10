Borsa di studio per i figli di madri rimaste sole

Una borsa di studio di mille euro per i figli di mamme rimaste sole. È stato approvato il bando per l’assegnazione di una borsa di studio intitolata ai due maestri albinetani Maria Castagnetti e Romano Montanari (foto). È stata istituita dal 2022 dall’amministrazione comunale, per premiare anche gli studenti che nel corso dell’anno scolastico siano risultati tra i più meritevoli, in memoria "della grande generosità dimostrata in molteplici occasioni nei confronti della popolazione giovanile e degli studenti residenti nel comune di Albinea durante la loro attività di insegnanti della scuola primaria. La maestra Maria Castagnetti, rimasta vedova all’età di 47 anni, ha cresciuto da sola i suoi quattro figli". L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità dei figli dei maestri che mettono a disposizione ogni anno le risorse.

"Il Comune di Albinea è loro particolarmente grato per questa opportunità data agli studenti", dicono dall’amministrazione. La borsa di studio intende premiare, su espressa indicazione dei parenti degli insegnati, gli studenti che si trovino nella condizione di avere una madre sola (nubile, separata-divorziata o vedova). Ha un valore di mille euro ed è rivolta agli studenti albinetani per l’anno 2023. Coloro che intendano partecipare dovranno far pervenire la domanda attraverso Pec all’indirizzo [email protected] entro le ore 13 del 30 ottobre 2023. Sul sito internet del Comune di Albinea è reperibile tutto il materiale necessario.

Matteo Barca