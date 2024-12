Bortolotti sale nel ranking Atp

Si chiude con 3 successi all’attivo il ’24 di Marco Bortolotti. L’esperto atleta di Reggiolo, classe ’91, termina l’anno al numero 108 del ranking ATP di doppio, 3 posizioni in meno rispetto al 2023: in bacheca ci sono tre challenger, quelli di Cordenons, Trieste e Sassuolo centrati in coppia col fidato australiano Matthew Romios, oltre al best ranking della carriera conquistato a settembre salendo fino all’85esima posizione. Se a questo aggiungiamo il 2° posto nel campionato italiano a squadre ottenuto con gli altoatesini del TC Rungg, i crismi per considerare l’annata positiva ci sono tutti. Balzo in avanti deciso anche per Andrea Guerrieri: il correggese, classe ’98, staziona attualmente al numero 521 della classifica ATP di singolare, ben 81 posti in più di fine 2023.