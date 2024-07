Borzanese a valanga. Sei gol alla capolista. Carpineti affondato

BORZANESE

6

TRICOLORE CARPINETI

0

BORZANESE: Falavigna, Tahiri (67’ Paolini), Duci (60’ Menzà), Margini (46’ Ferrari), Molossi, Vacondio, Ametta (46’ Cagnoli), Cremaschi, Brighenti (76’ Guidetti), Pampaloni, Hoxha. A disp.: All.: Ghizzoni.

TRICOLORE CARPINETI: Casolari, Croci (65’ Lugli), Silvestri (76’ Carubbi), Nacci, Graziano, Diana, Pantani, Lanzi (57’ Rivi), Ruffi, Currà, Tognoni. A disp.: Bertoni, Spadaccini, Corciolani. All.: Muratori.

Arbitro: Amoruso (Sermolino – Canovi).

Reti: 7’, 14’ Hoxha ; 34’ Duci; 52’ (rig.), 61’ Brighenti; 80’ Pampaloni.

Note: caldo afoso; campo in ottime condizioni; spettatori 150 circa.

Nei Giovanissimi hurrà all’inglese dei locali (a segno Truzzi e Ferrari) in un match molto combattuto e segnato dal rosso al centrale ospite Reale per fallo da ultimo uomo.

Sei squilli per i primi tre punti per la Borzanese che ora dovrà pensare al recupero di mercoledì sul campo del Vettus. Vittoria extralarge per i pedecollinari contro un Tricolore Carpineti presentatosi con soli quattro esterni e la pancia piena dal poker di hurrà che aveva già consegnato il primo posto e conseguente quarto di finale. Il rientrante Hoxha sblocca la contesa con due gol in fotocopia (stop di petto e conclusione vincente), quindi sgroppata e conclusione imparabile di capitan Duci. Gloria anche per il bomber ex cremonese Andrea Brighenti (foto) che insacca un penalty e firma un euro-gol al volo nella ripresa, infine inserimento del giovane Pampaloni, anche lui new-entry prelevata dalle Terre di Castelli.