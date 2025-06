Borzano, ciclopedonale tra via Peri e via Cà Duchi è stata rimessa a nuovo

È stato sistemato il percorso tra via Peri e via Cà Duchi a Borzano. Il percorso ciclopedonale che collega via Peri con via Cà Duchi è stato completamente sistemato grazie ai lavori eseguiti dal Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale. L’intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato un tratto di circa 350 metri nel quale è stato ripristinato il fondo in materiale compattato.

È stato riprofilato il fosso installando una palizzata di pali di castagno per sostenere il piano stradale e sono state installate due canalette trasversali raccogli acqua.