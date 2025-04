Bosco di Ospizio, interviene il Wwf: "Preoccupa l’assenza della politica"

Sono numerosi i cittadini, le forze politiche e le associazioni schierate in difesa dell’area verde in zona Ospizio, in città, in cui è prevista la realizzazione di un supermercato. Sull’argomento interviene anche il Wwf, con il presidente dell’Emilia Centrale dell’associazione, Daniele Bigi: "Quel progetto – dichiara il referente dell’associazione ambientalista – cancellerebbe un’ampia area verde per dare spazio a un supermercato. E mi preoccupa la notizia che un gruppo di cittadini, che una quindicina di giorni fa si è opposto pacificamente all’inizio dei lavori di esbosco dell’area, ha ricevuto da Conad una denuncia per una serie di gravi violazioni. Allo stesso modo, altre persone, che due giorni fa hanno fermato pacificamente i mezzi che si apprestavano alla rimozione delle piante dalla stessa area, sono state identificate dalla polizia, su richiesta dei servizi di vigilanza di Conad. Voglio sottolineare che non si tratta di pericolosi sovversivi, ma di abitanti della zona, studenti, pensionati, mamme, normali cittadini, che hanno dedicato tempo ed energie alla difesa di questa area boscata, che considerano un bene comune prezioso, da preservare e custodire, per sé, per i propri figli e più in generale per il quartiere e la città".

Bigi sottolinea come la cancellazione del bosco urbano di Ospizio "determinerebbe un danno, privando il quartiere di uno spazio di valore naturalistico per le tante specie vegetali e animali che vi trovano rifugio, capace di contrastare il fenomeno microclimatico denominato "isola di calore", che nelle aree intensamente urbanizzate, durante i mesi più caldi, determina un forte surriscaldamento".

Dall’altra parte c’è la scelta di dotare la periferia cittadina dell’ennesimo supermercato. Che secondo il presidente del Wwf renderebbe ancora più critica la situazione del centro storico, "che da tempo denuncia uno svuotamento delle attività commerciali". E aggiunge: "La cosa che più mi rattrista è l’assenza della politica, che non è stata in grado di creare uno spazio di dibattito democratico, aprendo un confronto vero tra cittadini e Conad. A diversi mesi della convenzione col Comune e raccolta di firme, non è stato ancora offerto al comitato di difesa del Bosco urbano un momento di confronto con Conad". E dichiara di voler far suo lo slogan che Conad lancia quotidianamente negli spot pubblicitari: "Persone oltre le cose"…