Bosco di Pistigril, adottati 120 alberi. I cittadini li pianteranno domenica

Domenica 12 sarà possibile adottare una pianta, dedicarla ad una persona e metterla a dimora personalmente nel Bosco di Pistigril di via Rimondella. Il professore-contadino Riccardo Bertani (foto), recentemente scomparso, aveva donato all’amministrazione comunale di Campegine un terreno di 7800 mq con la richiesta di farvi nascere un bosco ricco delle varietà arboree dell’Emilia, un "polmone verde" per il suo paese. Il Pistigril (dal nome del personaggio di un racconto di Bertani) verrà ora ampliato grazie ai volontari di Progetto Raisi e Pro Natura: domenica saranno messi a dimora circa 120 alberi, prima di tre piantumazioni di 200 essenze previste entro il 2024. Si inizierà alle ore 14 poi alle 17, nei locali della polisportiva (via Sorte), sarà offerto un rinfresco. "Coinvolgere tutti i cittadini - spiegano i promotori - nella realizzazione di uno spazio verde pubblico e gestito con il contributo fisico ed economico di ognuno si inserisce in una più ampia visione di "Rete Verde" che comprende, tra le altre, l’Oasi Pegolotta e la Riserva naturale dei Fontanili di Valle Re.Il patrimonio di cultura e conoscenza di Bertani verrà in questo modo ancor più valorizzato". Gli alberi sono stati acquisiti tramite il Bando regionale "Mettiamo radici per il futuro". Francesca Chilloni