Bosco in lacrime: addio a Pierluigi Foroni

Si è spento all’ età di 80 anni Pierluigi Foroni (nella foto), personaggio scandianese molto noto per la sua passione per la musica. Era un solerte sostenitore e volontario del locale circolo “ Amici della Musica “ tanto da averne assunto anche la carica di presidente. In paese ricordano Pierluigi come un uomo generoso ed attivo, un organizzatore in-

stancabile di trasferte all’ Arena di Verona, a Cremona e in tanti altri luoghi di cultura italiani. Nel periodo lavorativo, Pierluigi Foroni è stato una persona polie

drica, impegnato dapprima come vigile urbano, poi alle poste italiane ed infine anche come istruttore di guida all’ autoscuola Pezzi, insegnando a tanti giovani scandianesi che lo ricordano con simpatia e affetto.

Foroni lascia la moglie Carla Prati e la figlia Fabrizia, oltre a tanti amici che questa sera si ritroveranno alle 18,30 presso la chiesa di Bosco di Scandiano per la recita del rosario.

I funerali si svolgeranno invece domani mattina partendo alle ore 9,15 dalla Casa Funeraria Reverberi di via Terezin, 21 per la chiesa parrocchiale di Bosco dove Pierluigi Foroni riceverà l’ultimo saluto.

gi.fi.