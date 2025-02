Bosco Ospizio: il presidio al Conad di via Pariati: "Ora basta cemento"

"Basta cemento": è lo slogan che campeggia su uno degli striscioni del comitato a difesa del bosco di Ospizio, che ieri ha manifestato davanti al punto vendita Conad di via Pariati.

La protesta itinerante è dunque iniziata. Come annunciato dal comitato via social, ogni weekend sarà organizzato un presidio vicino a un supermercato Conad reggiano. Per il prossimo weekend, a dirla tutta, è prevista una ’visita’ a diversi punti vendita partecipando a una bicilettata di protesta in giro per la città.

La vicenda si lega a un progetto in serbo per l’area di Ospizio dove, dopo anni di abbandono, oggi sorge un bosco spontaneo. Appresa la notizia dell’imminente costruzione su quell’area di un nuovo supermercato Conad e di un edificio a cinque piani che ospiterà servizi pubblici (tra cui biblioteca e casa della comunità), un nutrito gruppo di ambientalisti si è trincerato attorno al polmone verde. Iniziativa dopo iniziativa, tanti cittadini hanno deciso di prendere parte alla ’lotta’ e, nonostante il progetto abbia ricevuto lo stesso il via libera, la protesta non è intenzionata a fermarsi. Da qui l’annuncio dato nei giorni scorsi di organizzare dei presidi ’in tour’ per la città.