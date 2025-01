Bosco Ospizio, la lotta: "Ecco l’alternativa"

La querelle riguardante il bosco di Ospizio vivrà un’altra importante tappa domani. È in programma per martedì 28 gennaio alle 20.30 al centro sociale Catomes Tôt in via Panciroli 12, in centro città, un incontro aperto alla cittadinanza dove associazioni e cittadini ‘pro bosco’ presenteranno una controproposta al progetto già approvato dal Comune che prevede la costruzione di nuovi servizi pubblici, tra cui la Casa della comunità e la sede della biblioteca di Ospizio, oltre che di un supermercato Conad, cementificando dove ora c’è il polmone verde urbano.

Una serata che si preannuncia molto interessante e con proposte concrete, tanto che l’incontro è intitolato ‘Piano B(osco)’: ci sono tutte le premesse per rappresentare una sorta di ulteriore appello che cittadini e associazioni vogliono lanciare per la salvaguardia del bosco. "Fin dall’inizio del nostro percorso - si legge nel comunicato - ci siamo sentiti ripetere che lottare per la salvaguardia del Bosco equivaleva a opporsi alla costruzione della Casa della Comunità, della salute e alla nuova Biblioteca, fortemente volute dagli abitanti del quartiere, e inscindibili apparentemente dalla costruzione del supermercato. Nonostante comunicati stampa, consigli comunali e manifestazioni in cui abbiamo descritto come sia possibile avere entrambe le cose, siamo pronti a presentare in un incontro pubblico tutte le alternative percorribili in questo senso, che non cedono al ricatto del consumo di suolo. E a confrontarci con cittadinanza, Conad e istituzioni, con l’obiettivo di favorire il più possibile l’incontro e lo scambio di idee tra tutte le parti in causa".

Cesare Corbelli