Bosco Ospizio, l’adunata. Oggi sul tavolo il Piano B

Piano B(osco). Con questo gioco di parole, la querelle riguardante il bosco di Ospizio vivrà stasera un appuntamento che si preannuncia incisivo, con un incontro organizzato dai sostenitori del polmone verde urbano al centro sociale Catomes Tôt in via Panciroli 12 alle 20.30, dove verranno illustrate le soluzioni alternative al progetto già approvato dal Comune che prevede la costruzione di nuovi servizi pubblici, tra cui la Casa della comunità e la sede della biblioteca di Ospizio, oltre che di un supermercato Conad. Le premesse per una serata scoppiettante ci sono tutte: tramite i canali social, infatti, negli ultimi giorni sono apparsi diversi autorevoli contributi da parte di scienziati che sostenevano la tesi di cittadini e associazioni pro-bosco.

Ora si aggiunge anche l’intervento a favore del Bosco Ospizio di Michela Biasutti, Research Professor alla Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University di New York; tra i suoi ambiti di ricerca vi sono proprio la gestione delle variabilità climatica e l’adattamento al cambiamento climatico e la ricercatrice ha voluto portare il suo contributo grazie ai legami ancora forti con alcuni suoi ex colleghi del CNR di Modena che l’hanno informata su questa campagna. Ma non finisce qui: infatti, come anteprima della serata, si sono già messi in chiaro alcuni punti focali della questione. Se da una parte si vuole salvare il bosco, non vi è nessuna preclusione alla costruzione dei servizi per la comunità, anzi: i comitati vogliono Casa della Salute, Casa della Comunità e biblioteca ma non a scapito del bosco, dunque verranno illustrate le alternative pensate. Infine, sono stati pubblicati anche i classici "conti della serva".

È stato ripreso, infatti, uno degli interventi in occasione del Consiglio Comunale aperto dello scorso ottobre, a cura di Lorenzo Sossan, relatore, e di Giuseppe Bonazzi di Ecologia Integrale, in cui si erano quantificati i costi nascosti dei cosiddetti spazi donati alla comunità nel progetto, ricorrendo a metodologie di calcolo riconosciute a livello internazionale, fonte ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, organo sottoposto alla vigilanza del Ministero per l’Ambiente). Analizzando a fondo tutta la documentazione disponibile sul progetto PRU-Ospizio, i comitati hanno evidenziato come il ritorno economico di tale operazione, compresi introiti per affitti o vendita di tutte le aree destinate a pubblici esercizi, nonché studi professionali e uffici, compensi largamente Conad rispetto a quanto risulta elargito nell’ambito della costruzione della Casa della Comunità e della biblioteca. Insomma, una serata, aperta alla cittadinanza, assolutamente da non perdere.

Ultimamente, a sostegno della salvaguardia del Bosco era intervenuto lo scienziato Nicola Armaroli, dirigente di ricerca presso il Cnr e membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze. "Ancora un supermercato? - si era domandato lo scienziato - Un altro? In città? Ma non abbiamo ancora capito che le nostre città hanno bisogno di verde per combattere il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico? il Bosco Ospizio dove vivere per il benessere degli abitanti di Reggio. Fermatevi!".

Cesare Corbelli