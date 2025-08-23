Bosco Ospizio, l’appello: "Ridateci il verde perso"

L’amministrazione trovi il coraggio di perseguire le sue politiche ambientali e attivi un provvedimento ad hoc per imporre a Conad Centro Nord l’obbligo ripristinatorio, reclamando almeno la legittima restituzione del verde che gli e ci è stato già tolto in modo irregolare.

Dopo "una estate quieta", i lavori all’orizzonte nell’area del bosco urbano di Ospizio tornano a scaldare gli animi degli attivisti e dell’assemblea nata, che quieti non sono mai stati fin dal primo momento, a difesa del polmone verde dove sorgerà un nuovo supermercato e una palazzina di cinque piani adibita ad accogliere servizi pubblici. "Perché non si arrivasse a questo punto – dicono – l’assemblea del Bosco, in questo lungo anno di lotta, ha messo in campo tutti gli strumenti legittimi per sensibilizzare, coinvolgere, attrarre nell’orizzonte di questa battaglia l’amministrazione comunale, soggetto idealmente deputato all’ascolto della cittadinanza e alla protezione dei suoi beni e interessi, specie se in linea con una dichiarata volontà di transizione ecologica. Non solo nessuno di questi strumenti è stato utile, ma è sembrato che l’amministrazione fosse quasi prostrata di fronte a quello stesso soggetto, apponendo firme a convenzioni prima dei confronti pubblici, votando a sfavore delle mozioni, tacendo rispetto alle denunce".

A questo si aggiunge l’interrogazione del consigliere FdI Paglialonga, relativa al taglio illecito di 93 piante effettuato da Conad più di dieci anni fa. "Conad, avrebbe pagato la sanzione pecuniaria di 8.000 euro “volontariamente”, ma solo la parte di sanzione dovuta al Comune, non quella dovuta alla Regione, impossibile da reclamare a causa della scomparsa dei verbali dalle sedi comunali. Il ripristino degli alberi sarebbe stato invece riassorbito nel Pru Ospizio come compensazioni".

Quest’ultima sanzione "richiede che il fatto venga notificato espressamente dall’amministrazione al trasgressore, ovvero a Conad. Rispetto a questo invece il Comune è rimasto “inerte” per un decennio, dichiara il segretario: come in tante altre fasi di questa vicenda, esso sembra diventare afono quando può e deve imporre la sua voce sui grandi soggetti privati".

Da qui l’appello al Comune di "trovare il coraggio" per attivare una procedura ad hoc, senza "rimanere muto, collaborando alla sottrazione futura di quel tesoro ambientale che è il Bosco Ospizio".