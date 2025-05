Bosco Ospizio, l’assessore Pasini:: "Conad ha depositato permessi di costruire"

Dopo la firma della convenzione avvenuta il 13 novembre scorso, Conad ha depositato nei giorni scorsi al Sue (Sportello Unico per l’Edilizia) i permessi di costruire relativi al discusso centro commerciale in via Emilia Ospizio dove sarà ospitata anche la nuova biblioteca decentrata e la casa della salute.

L’aggiornamento arriva da Carlo Pasini, assessore alla Rigenerazione urbana, intervenuto ieri in Consiglio comunale su una mozione – poi approvata all’unanimità – proposta dal gruppo di Coalizione Civica dei consiglieri Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli per chiedere informazioni sullo stato di avanzamento del progetto.

Al momento, ha aggiunto Pasini, "l’unica attività in essere è quella dei rilievi archeologici di cui è stato comunicato l’invio, mentre il cantiere non è ancora partito". Ora ha concluso l’assessore, "si apre una fase di negoziazione con l’attuatore per apportare, come avevamo detto fin dall’inizio, delle migliorie al progetto, oltre gli aspetti disciplinati dalla convenzione".