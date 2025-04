Bosco Ospizio, raccolti oltre duemila euro per gli attivisti

Sono già stati raccolti finora oltre duemila euro a favore degli attivisti querelati da Conad per la manifestazione pacifica al fine di salvare il Bosco Ospizio dove sorgerà un nuovo supermercato. I soldi serviranno a pagare le spese legali per difendersi in tribunale. Di questi, 300 euro sono stati raccolti grazie al pranzo popolare (foto) che si è tenuto ieri ai Chiostri della Ghiara, organizzato da Coalizione Civica, al quale hanno partecipato 70 persone.

"Questo 25 aprile abbiamo scelto di non limitarci a commemorare il passato, ma di agire per il presente – ha detto Dario De Lucia, consigliere comunale di Coalizione Civica –. Difendere il Bosco Urbano significa difendere la nostra salute, il nostro ambiente e il nostro futuro". A fargli eco anche l’altro consigliere, Fabrizio Aguzzoli: "Essere presenti oggi, insieme, è un atto di resistenza civile. Continueremo a sostenere chi ha avuto il coraggio di mettersi in gioco per tutelare il bene comune".

Presente anche il professor Ugo Pellini, storico botanico ed ex membro della Consulta Verde del Comune, tra i nove attivisti denunciati da Conad. "Quando l’ingiustizia diventa legge, la resistenza è un dovere – ha detto Pellini – Non ho difeso solo degli alberi, ma il diritto di tutti a vivere in un ambiente sano. E questa battaglia la porteremo avanti, anche in tribunale".

La raccolta fondi prosegue, tutti possono continuare a contribuire nei canali ufficiali del comitato del Bosco di Ospizio attraverso le seguenti modalità: