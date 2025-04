Bosco Ospizio, spunta un murale. Gli attivisti: "Grazie a chi lo ha fatto"

Non è stato un rumore sospetto nè l’ennesima ruspa a colpire, ieri mattina, lo sguardo attento degli "umarell" che ogni giorno controllano l’avanzare dei lavori nel Bosco Ospizio. A lasciare tutti sbalorditi, questa volta, è stato invece un murale comparso improvvisamente: una scritta imponente ed inequivocabile – "Il bosco ospizio (r)esiste" – spicca ora su una recinzione della zona. "Come se fosse il bosco stesso ad averlo disegnato, a volercelo dire. Come se ci volesse far sapere che neanche lui si è ancora rassegnato a quello che le istituzioni ci raccontano come inevitabile" spiega in un comunicato l’Assemblea del Bosco Ospizio, il gruppo di cittadini e attivisti che da circa un anno si batte per salvare l’area verde dalla realizzazione del nuovo supermercato Conad e di altre strutture, tra cui la Casa della Comunità e la futura biblioteca.

"È un chiaro segnale di solidarietà e approvazione da parte della comunità per la lotta che stiamo portando avanti – continua l’Assemblea – un donodi speranza che non può essere ignorato, né da Conad né dal Comune di Reggio Emilia". Il murales, spuntato nel cuore della notte o forse alle prime luci dell’alba, ha attirato l’attenzione di chi transita quotidianamente in zona, diventando presto un simbolo della battaglia. La protesta contro l’abbattimento del bosco va avanti da mesi, con manifestazioni pacifiche, presidi, assemblee pubbliche e momenti di confronto. Proprio nei giorni scorsi, è arrivata la notizia degli oltre duemila euro già raccolti in sostegno agli attivisti querelati da Conad per una manifestazione tenutasi nei mesi scorsi. I fondi, destinati a coprire le spese legali, comprendono anche i 300 euro raccolti durante un pranzo popolare organizzato da Coalizione Civica ai Chiostri della Ghiara, a cui hanno partecipato settanta persone. Tra queste presente anche il professor Ugo Pellini, storico botanico ed ex membro della Consulta Verde del Comune, tra i nove attivisti denunciati da Conad, che lunedì sui social ha ironizzato assieme agli altri querelati mimando in una foto il gesto delle manette ai polsi. "Conad e Comune sono innocenti, siamo noi i veri delinquenti!" recita la descrizione.

Elia Biavardi