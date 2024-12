Bosco piange Fabrizio Grazia. Addio al fornaio "amato da tutti"

Addio al fornaio Fabrizio Grazia. Il decesso è avvenuto, all’età di 58 anni, in ospedale a Reggio Emilia a causa di una grave malattia scoperta lo scorso febbraio.

Il 58enne, assieme alla moglie, da 22 anni gestiva il ‘Forno di campagna’ a Bosco. "Mio marito – ricorda la moglie Nadia – era apprezzato dai clienti. Era una persona disponibile e buona". Nel forno del 58enne, oltre al pane, è possibile acquistare dolci e tante altre specialità. Fabrizio Grazia, noto come ‘Biccio’, viveva a Cacciola, ma era originario di Casinalbo in provincia di Modena. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10.30 partendo dalla camera ardente dell’ospedale di Scandiano dove è prevista la benedizione alla salma. Il feretro sarà poi accompagnato nel cimitero nuovo di Coviolo per la cremazione. Oggi, alle 19, sarà recitato il rosario in suffragio del defunto nella camera ardente. Grazia lascia la moglie Nadia, la figlia Isabel, la sorella Lory, il cognato Paolo, i nipoti Nicola, Christian e Vanessa e gli altri parenti. Grande dolore ha suscitato la notizia della scomparsa del fornaio, molto conosciuto e stimato per la sua attività che conduceva nella frazione.

m. b.