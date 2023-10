Bosco-Pratissolo, via all’ultimo stralcio della ciclopedonale

Sono iniziati in questi giorni i lavori di realizzazione dell’ultimo stralcio del collegamento ciclopedonale Bosco-Pratissolo in corrispondenza della località Sgarbusa, appaltati dal Comune di Scandiano alla società Cofar srl di Castelnovo Monti. L’intervento durerà circa tre mesi e verrà gestito in sinergia con la Provincia per ridurre al minimo i disagi sulla sp467R (via Bosco). La circolazione sarà infatti interrotta a singhiozzo in uno dei due sensi di marcia e sarà introdotto il senso unico alternato in alcune fasce orarie. L’ultimo tratto della pista Bosco-Pratissolo si svilupperà per un tratto lungo circa 200 metri, compreso tra via Valli e via del Tesoro. Il costo previsto è di 255mila euro di cui 100mila euro ottenuti con un finanziamento di ‘Bike to work’, progetto della Regione. "La ciclo-pedonale è una delle opere a cui siamo maggiormente legati", dice il sindaco Nasciuti.

m. b.