Bosco urbano di Ospizio. Pasini fa mezzo mea culpa: "Non sono riuscito a convincere Conad"

di Gabriele Gallo

Mozione popolare bocciata (17 no; 12 sì, tutta l’opposizione più i Verdi, un astenuto). Come da previsioni. Ma sul tema del nuovo Conad che sorgerà in zona Ospizio, e dell’eliminazione del bosco urbano esistente per fare spazio anche alla biblioteca decentrata e alla casa della salute Reggio Est, è andato comunque in scena un Consiglio Comunale decisamente infuocato. Sia per il tono appassionato con cui i promotori hanno illustrato l’istanza, sia per le aspre polemiche politiche scatenate dalla firma della convenzione tra il colosso cooperativo e il Comune, arrivata pochi giorni prima della discussione in Sala del Tricolore della mozione che ne chiedeva la sospensione.

Così molte forze politiche hanno lamentato una palese "scorrettezza istituzionale", mentre la delusione dei numerosi cittadini che hanno assistito alla seduta, più quelli che l’hanno seguita in piazza Prampolini (guidati dal noto botanico Ugo Pellini, con tanto di bavaglio adesivo col marchio Conad) era palpabile e si è concretizzata con diverse proteste che hanno costretto il presidente del Consiglio Comunale, Matteo Iori, a dover spesso intervenire per far rispettare il regolamento. Con la promessa di "sospendere la seduta e liberare l’aula con l’aiuto della polizia locale" se le intemperanze non si fossero placate e gli striscioni polemici tolti dagli spalti della sala ed esibiti fuori dal municipio in precedenza. Un compito che Iori avrebbe "eseguito a malincuore" e che alla fine non si è reso necessario.

Nel mirino l’assessore alla Rigenerazione Urbana, Carlo Pasini. Questo sin dall’intervento di Ilaria Mezzensana, che in rappresentanza dei vari comitati ha illustrato la mozione: "Non capiamo davvero perché si sia deciso di firmare la convenzione, prima della discussione della nostra mozione. E avremmo voluto che il Comune facesse almeno opera di persuasione morale su Conad. Ma ora non sapremo mai se sarebbe potuto accadere. E prendiamo atto che 2.300 firme nemmeno servono a rallentare quello che l’assessore stesso aveva definito: un banale atto amministrativo".

Ad effetto la chiusura della sua dichiarazione, con un audio che riproduceva i canti degli uccellini del bosco di Ospizio. Sotto il fuoco di fila delle accuse Pasini ha usato toni più sfumati e meno ultimativi rispetto ai giorni scorsi e a mezza bocca ha ammesso: "mi si può imputare di non essere stato sufficientemente convincente con Conad, ma con le premesse citate (le sentenze di Tar e Consiglio di Stato favorevoli alle istanze dell’impresa, ndr) sarebbe stato complicato per chiunque. E di certo non avrei potuto fermare l’atto di un dirigente del Comune".

Nel suo intervento Pasini ha anche ribadito che su tutta la vicenda "l’attuale giunta ha compiuto solo un atto formale, perché la stipula è un atto automatico" spiegando che "in occasione della prima data fissata per la firma, ovvero il 3 ottobre, sono intervenuto presso Conad per ottenere un rinvio. La data ultima, pena la decadenza dell’atto, doveva essere entro il 31 dicembre. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 6 novembre Conad si è opposto però a ulteriori proroghe e ha chiesto la firma". Dopo la quale però il Comune assicura che non starà a guardare. "Ci confronteremo con Conad – ha detto il Sindaco Marco Massari – per ridurre al massimo gli impatti del cantiere, potenziare la dotazione di verde, e per chiedere loro ulteriori contributi per interventi rigenerativi su altre aree della città". Ribadendo tuttavia che "dopo le recenti sentenze avverse questa Amministrazione non avrebbe potuto, anche volendolo, fermare l’intervento. Non c’era alcuna possibilità di fermare il diritto dei proponenti; un atto in tal senso del Comune lo avrebbe esposto a ricorsi milionari".

In Sala del Tricolore le forze di opposizione hanno votato sì alla mozione popolare secondo le motivazioni espresse nella conferenza stampa di ieri mattina, esprimendo anche forte malessere politico, sintetizzato da Claudio Bassi, capogruppo di Forza Italia, che ha parlato di "giorno buio per la politica nella nostra città".

Importante anche il distinguo di Verdi-Possibile, che si sono uniti al centrodestra e a Coalizione Civica nel voto favorevole alla mozione. "La firma prima del Consiglio è stata un passo falso, con questo voto difforme rispetto al resto della maggioranza vogliamo dare un segnale affinchè le tematiche ambientali abbiano più voce in Giunta". Astenuti invece i 5Stelle, con il capogruppo Gianni Bertucci che ha attaccato i comitati: "Quanti alberi hanno piantato e quanti pannelli fotovoltaici installato i sostenitori della mozione?". Il Pd ha votato no: "Ma non contro i cittadini, di cui comprendiamo l’amarezza per la firma arrivata prima del consiglio – ha detto il consigliere Federico Macchi – ma per i tanti aspetti favorevoli del progetto".