Botta e risposta con Sic: "Disastri sul welfare". L’avvocato: "Ci temono"

Tarquini non commenta sulla ‘crisi’ di Alleanza Civica e tira dritto per la costruzione del suo progetto. Giovedì pomeriggio ha assistito all’assemblea di Unindustria Giovani all’auditorium del Credem dove ha avuto modo anche di parlare col ministro allo Sport Andrea Abodi, promettendo che, qualora dovesse diventare sindaco a Reggio, punterà molto "per sostenere i giovani e lo sport aumentano in termini sociali il valore stesso dell’impresa, i cui benefici vanno a favore dell’intera collettività. Le testimonianze di questo convegno rafforzano la consapevolezza del valore dello sport come insegnamento di vita".

Tarquini però ha avuto modo anche di replicare a Sic – Sinistra Italiana che in occasione della presentazione di quattro candidati, lo aveva attaccato ("evitare una vittoria di Tarquini e dei partiti di destra che andrebbero a sfasciare il sistema di welfare del nostro Comune", hanno detto). "Non solo manterremo le tante cose buone che sono state realizzate ad oggi dalle amministrazioni precedenti, ma intendiamo migliorare, mettere a sistema e integrare con nuove azioni proprio quel sistema di welfare che ha caratterizzato la nostra città come tra le più accoglienti di tutta la regione – ha risposto l’avvocato – Prendo atto che questi quattro signori candidati di sinistra, che non conosco, evidentemente non hanno argomenti migliori che attaccare me, con notevole fair play, e i tanti amici che mi sostengono. È chiaro che la nostra prospettiva di dare aria fresca alla città e scardinare il sistema della sinistra, li mette in comprensibile agitazione".

La controreplica di Sic non si fa attendere. "Tarquini tenta, con pretesa superiorità morale, di rassicurarci sulla gestione sociale della città inciampando però sul suo stesso progetto politico – attacca Cosimo Pederzoli – Dimentica una cosa fondamentale: i suoi sostenitori sono Fratelli d’Italia e Lega, partiti al Governo che stanno smantellando il welfare esponendo i Comuni ad una crisi sociale strutturale e profonda. E tutto ciò ha ripercussione su Reggio come ad esempio la cancellazione del fondo per morosità incolpevole per gli affittuari toccati dalla crisi. Quando Tarquini dice che manterrà le tante cose buone, si riferisce a tutte le mozioni e delibere bocciate dalla sua banda in Consiglio Comunale? Pensiamo che il candidato di destra, nel doversi posizionare come civico rassicurante, appaia confuso e poco sincero".