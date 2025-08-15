Botta e risposta in Comune sulla sicurezza

Botta e risposta di Ferragosto tra il gruppo d’opposizione Alternativa civica e la maggioranza Sant’Ilario Futura. Il tema sul tavolo dello scontro è la sicurezza di Calerno. "Aggressioni, gomme tagliate, case occupate, spaccate notturne, furti nei parcheggi, timore nel fare una passeggiata", è l’allarme di Alternativa civica. "La sicurezza si costruisce, non si strumentalizza, chi diffonde allarmismo danneggia l’intera comunità", la risposta di Futura.

Alla base della polemica "l’ennesimo furto ai danni di un’attività commerciale, in pieno centro paese", attacca l’opposizione. Specificando che "il nostro non è allarmismo, bensì è realismo". Alternanza civica attacca il sindaco: "Ci ha detto che spetta allo Stato mantenere l’ordine pubblico – affermano -. Sappiamo che polizia e carabinieri non dipendono dal primo cittadino ma riteniamo si possa fare molto di più per presidiare meglio il nostro territorio".

Infatti, secondo la maggioranza, il Comune deve favorire la "coesione sociale", mentre lo Stato, nelle figure del Questore e del Prefetto, "è garante dell’azione provinciale delle forze dell’ordine". Per questo "le sparate" del capogruppo di Alternativa civica Luca Paterlini (foto) "sono infondate e irrispettose nei confronti delle autorità – sbotta la maggioranza – Queste uscite non costituiscono un contributo critico ma servono solo a gettare discredito sull’intero paese".

La giunta, inoltre, nuove telecamere, più sorveglianza e l’assunzione di 2 nuovi agenti più un ispettore della polizia locale.