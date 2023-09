Botte a moglie e figlia: 48enne a giudizio

"Mentre passeggiavamo, mia figlia chiese una bottiglietta d’acqua, ma lui, suo padre, disse di no. E io dovevo acconsentire. ‘Papà, prendimi il gelato’, ma lui glielo negò". E pure lei, la madre, una 49enne insegnante, ha raccontato che non usciva più, a causa del marito definito "avaro". Si è sciolta in lacrime, in tribunale, mentre rievocava i soprusi che sostiene di aver subito dall’ex marito, un operaio 48enne, e che avrebbero coinvolto anche la loro figlia, che allora, tra il 2017 e il 2019, "aveva 7-9 anni". Lui, un 48enne, è stato rinviato a giudizio, in accoglimento della richiesta del pm Valentina Salvi, e ora è a processo.

Deve rispondere di due accuse: maltrattamenti alla ex moglie e alla figlia, con l’aggravante di essere stati commessi in presenza e nei confronti di minori, e lesioni alla donna, fatti tutti collocati nel distretto ceramico. L’uomo avrebbe insultato la moglie, aggredito lei e la figlia con pugni e schiaffi e usato una ciabatta per colpire le gambe della bambina. Un giorno, il 28 luglio 2020, lui avrebbe strattonato e colpito la donna con un pugno in testa: la moglie andò al pronto soccorso di Reggio, dove le fu riscontrato un ematoma con prognosi di una settimana.

Poi decise di sporgere denuncia, dopo una convivenza durata dodici anni, e presunti maltrattamenti avvenuti tra il 2010 e il 2020. La donna si è costituita parte civile affidandosi all’avvocato Massimo Bizzarri. Davanti al giudice Francesca Piergallini, ieri ha raccontato di aver visto sua figlia piangere perché suo padre "le dava pizzicotti lasciandole lividi su braccia e gambe". Lui avrebbe anche minacciata: "Ti ammazzo", "Ti spacco le labbra", "Ti butto giù dalla finestra". Lei aveva dovuto sobbarcarsi l’ospitalità dei parenti dell’uomo anche per due-settimane: "Sembrava dovessi tenere un albergo per loro".

La donna si è anche soffermata sull’episodio del 27-28 luglio 2020, quando litigarono, lui le negò il condizionatore di cui lei aveva bisogno "per la pressione alta" e la aggredì fisicamente. La donna chiese aiuto scrivendo a una ventina di parenti dell’uomo. Lui sporse denuncia per quest’iniziativa e anche perché lei ritirò i soldi da un libretto in comune dopo aver sporto querela l’11 agosto 2020 ai carabinieri (ai quali si rivolse anche nel 2018 per un altro litigio).

E poi ha raccontato di una lite per un acquisto di scarpe che lui non condivideva: l’uomo l’avrebbe presa a gomitate in macchina, lei scese con la bambina e aspettò al Grandemilia un’autobus; poi madre e figlia furono trasportate fino a casa da una donna gentile che si offrì di caricarle in auto. In gennaio saranno sentiti i testi del pm, della parte civile e l’imputato.

Alessandra Codeluppi