Botte al detenuto in carcere: "Non fu violenza gratuita"

"Le condotte contestate agli imputati, contestualizzate correttamente come realizzate in seno all’esecuzione della sanzione disciplinare e della perquisizione personale a carico del detenuto, non si sono dimostrate atti di violenza gratuita". È uno dei passaggi cruciali della motivazione della sentenza con cui la giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Reggio, Silvia Guareschi, il 17 febbraio ha condannato dieci agenti di polizia penitenziaria imputati per il pestaggio di un detenuto (il viceispettore Luca Privitera, gli assistenti capo Giuseppe Mastinu, Angelo Pio Latino e Federico Lioce, gli agenti Angelo Di Pasqua, Giuseppe Valletta, Umberto Esposito Marroccella e Giovanni Navazio, oltre all’assistente capo Andrea Affinito e il viceispettore Gianpietro Urso). Sentenza che non riconosce però, diversamente da quanto chiesto dalla procura, il reato di tortura né le lesioni, con il risultato che la pena più alta inflitta è stata di due anni, a fronte di richieste del pubblico ministero Maria Rita Pantani che arrivavano fino a cinque anni e otto mesi.

È il caso risalente al 3 aprile 2023, documentato da un video delle telecamere di sorveglianza interne al carcere. Immagini in cui si vede il detenuto tunisino incapucciato con una federa, picchiato e denudato in un corridoio da un gruppo di agenti e poi sollevato di peso e portato in cella. L’analisi del video "si sofferma su tutte le gestualità da considerare" compiute sia da Khelifi che dal personale di polizia penitenziaria, tra cui "l’azione concitata di gruppo" sul detenuto, "finalizzata e terminata con il suo incappucciamento". Secondo il giudice, tuttavia, quelle immagini mostrano chiaramente come il sanguinamento del detenuto, "descritto in querela come abbondante, e descritto in sede di sommarie informazioni come collocato sul volto, in realtà è stato provocato solamente dai gesti di autolesionismo e non dalle condotte degli imputati".

Per il giudice si configurano invece i reati di abuso di autorità contro il detenuto in concorso e cioè "l’avvenuta alterazione del trattamento legale" e le percosse. Oltre alla falsità ideologica per tre relazioni di servizio non veritiere, contestata ad altrettanti agenti, dove si ravvede una "mancata indicazione di fatti realmente accaduti sotto la loro diretta percezione, rilevanti ai fini delle valutazioni". Come, per esempio, "il riferimento al denudamento, mancato totalmente nelle tre relazioni".