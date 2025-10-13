Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Genitori accoltellatiCesare Paciotti mortoChi era PaciottiSpray peperoncinoNuovi biglietti Radiohead Cibi fermentati
Acquista il giornale
CronacaBotte al vigilantes a Reggiolo, denunciati due uomini
13 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. Botte al vigilantes a Reggiolo, denunciati due uomini

Botte al vigilantes a Reggiolo, denunciati due uomini

Un addetto alla sicurezza di un locale aggredito e minacciato dai clienti

La caserma di Reggiolo

La caserma di Reggiolo

Reggiolo (Reggio Emilia), 13 ottobre 2025 - I carabinieri della caserma di Reggiolo hanno denunciato due uomini, di 23 e 55 anni, accusati di lesioni personali e minacce aggravate in concorso. A inizio settembre, infatti, avrebbero colpito con spinte e pugni un addetto alla sicurezza in servizio in un locale pubblico del paese. A notte fonda si erano verificati i fatti. I due indagati avrebbero avuto un diverbio con una dipendente del locale. E’ intervenuto l’addetto alla sicurezza, un 32enne, il quale ha invitato i due uomini a mantenere un comportamento rispettoso. Ma era stato colpito e minacciato di morte. Sul posto erano stati chiamati i carabinieri, mentre i due uomini si allontanavano in modo autonomo. Ma l’aggredito, portato in ospedale, è stato medicato per lesioni guaribili in pochi giorni. Ha poi presentato formale querela e sono state avviate le indagini, che ora hanno portato alla identificazione e alla denuncia dei due uomini, entrambi residenti nella Bassa. Per le lesioni e le minacce. Le indagini sono state condotte anche grazie alle immagini della videosorveglianza e alle testimonianze raccolte dai carabinieri di Reggiolo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata