Botte al vigilantes a Reggiolo, denunciati due uomini

Reggiolo (Reggio Emilia), 13 ottobre 2025 - I carabinieri della caserma di Reggiolo hanno denunciato due uomini, di 23 e 55 anni, accusati di lesioni personali e minacce aggravate in concorso. A inizio settembre, infatti, avrebbero colpito con spinte e pugni un addetto alla sicurezza in servizio in un locale pubblico del paese. A notte fonda si erano verificati i fatti. I due indagati avrebbero avuto un diverbio con una dipendente del locale. E’ intervenuto l’addetto alla sicurezza, un 32enne, il quale ha invitato i due uomini a mantenere un comportamento rispettoso. Ma era stato colpito e minacciato di morte. Sul posto erano stati chiamati i carabinieri, mentre i due uomini si allontanavano in modo autonomo. Ma l’aggredito, portato in ospedale, è stato medicato per lesioni guaribili in pochi giorni. Ha poi presentato formale querela e sono state avviate le indagini, che ora hanno portato alla identificazione e alla denuncia dei due uomini, entrambi residenti nella Bassa. Per le lesioni e le minacce. Le indagini sono state condotte anche grazie alle immagini della videosorveglianza e alle testimonianze raccolte dai carabinieri di Reggiolo.