Botte alla compagna, fu il ragazzino a salvare la mamma

Trapelano nuovi dettagli dalla vicenda di pesanti maltrattamenti che una donna sostiene di aver subito dal compagno, ora sottoposto alla custodia cautelare in carcere dal giudice per le indagini preliminari Silvia Guareschi. Ad alcuni episodi contestati avrebbe assistito anche un figlio della 38enne, ancora minorenne: in un caso sarebbe stato lui a chiamare i carabinieri. La donna ha sporto un’articolata denuncia facendosi assistere da un avvocato, e che è stata raccolta dai carabinieri di Ramiseto e di Castelnovo, dove non si negano i problemi di dipendenza che la affliggono e ai quali il suo ex ha fatto riferimento nell’interrogatorio di garanzia. Secondo la ricostruzione investigativa, lui, un 43enne reggiano, l’avrebbe sottoposta a numerose vessazioni sia psichiche sia fisiche: è indagato per maltrattamenti aggravati, sequestro di persona e lesioni. Le avrebbe lanciato un cucchiaino rovente, ferendole una mano. L’avrebbe pestata, lasciandole conseguenze per due mesi. E poi chiusa in casa, impedendole di uscire, di avere contatti coi familiari e di usare il telefono. L’avrebbe presa a schiaffi, calci e pugni. Un giorno avrebbe persino cercato di strangolarla e di infilarle la testa nella vasca da bagno piena d’acqua. In agosto sarebbe stata malmenata in auto, poi costretta a scendere e a camminare a quattro zampe intorno alla macchina. Una volta risalita, lei ha chiesto acqua, ma lui l’avrebbe trascinata a terra schiacciandole la faccia sopra l’asfalto e salendole sopra. A casa sarebbe stata picchiata con un tubo di alluminio fino a svenire. Fuggita, ha poi chiamato i carabinieri ed è andata all’ospedale. Durante l’interrogatorio di garanzia, il 43enne indagato, difeso dall’avvocato Mario Di Frenna, si è detto dispiaciuto e ha raccontato che lui in realtà voleva aiutarla a liberarsi dalla dipendenza che l’affligge: "Ho sbagliato i modi, ma non volevo maltrattarla".

al.cod.