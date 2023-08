Botte alla ex in hotel "Non le ho fatto niente"

"Il mio assistito nega ogni addebito". È netto l’avvocato Liborio Cataliotti all’uscita dall’aula dove davanti al gip Luca Ramponi si è appena concluso l’interrogatorio di garanzia del 37enne finito in carcere venerdì scorso con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e stalking. La vicenda risale a due settimane fa, quando, stando alla ricostruzione degli inquirenti, all’uomo era stata revocata la misura del divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna (entrambi reggiani, residenti in città e con figli). Sfruttando un momento di debolezza della donna, l’avrebbe attirata in un albergo della città dove aveva prenotato una camera e l’avrebbe maltrattata, subendo lesioni considerate guaribili in due settimane. Successivamente, la donna, nel rivolgersi alla polizia per esporre denuncia, avrebbe aggiunto di aver subito anche violenza psicologica visto che l’ex compagno le avrebbe impedito di uscire dalla camera dell’hotel dopo averla picchiata. A seguito della denuncia sono scattate le indagini portate avanti dal personale della questura reggiana, coordinate dalla Procura della Repubblica, culminate nel richiesta di un provvedimento di custodia cautelare in carcere da parte del pm, firmato dallo stesso dottor Ramponi giovedì scorso, per il rischio di reiterazione del reato.

Come detto, ieri mattina, si è svolto l’interrogatorio di garanzia. Il 37enne, oltre a negare in modo deciso ogni addebito, ha risposto a tutte le domande, esponendo la sua versione dei fatti. Che sarebbero corroborate anche da alcune prove a discarico che l’avvocato Cataliotti è stato autorizzato dal giudice a produrre già nella giornata di sabato – si tratta di elementi estrapolati dal telefonino dell’uomo – e che al momento sono al vaglio della Procura stessa. Durante l’udienza di ieri, il legale ha chiesto l’applicazione di una misura cautelare meno afflittiva, con i domiciliari come quella più grave. Infine, il suo assistito ha anche richiesto la possibilità di essere tracciato – probabilmente attraverso l’utilizzo del braccialetto elettronico – per dimostrare la sua osservanza del divieto di avvicinamento alla ex. Il gip Ramponi si è riservato la decisione.

Nicola Bonafini