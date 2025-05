Botte alla moglie incinta e minacce. Anni di incubo: allontanato da casa

Botte alla moglie anche quando era incinta e addirittura un tentativo di strangolamento, maltrattamenti davanti ai figlioletti e minacce quasi quotidiane dal 2020. Un 37enne di Gattatico è stato denunciato dai carabinieri per reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Nelle scorse ore gli sono state è state applicate le misure cautelari dell’allontanamento da casa ed il braccialetto elettronico, con il divieto di avvicinamento a meno di un chilometro dai familiari. Un calvario di vessazioni fisiche e psicologiche – anche in pubbliche – quello che si legge dietro all’anonimato con cui la Procura e i carabinieri proteggono le vittime; un crescendo sopportato dalla moglie fino a poco tempo fa quando per l’ennesima volta è stata pestata. Il 30 marzo il marito ha tentato di strozzarla, ma lei è riuscita a fuggire insieme alla figlia più piccola e ha passato la notte nel garage per paura di altre aggressioni. Il 30 aprile, al culmine di una lite, le ha sferrato due pugni alla schiena, mandandola all’ospedale per le lesioni (14 giorni la prognosi). Infine la sofferta denuncia ai carabinieri, che hanno composto un fascicolo che riassume di anni di inferno. Dal 2020, il marito aveva iniziato ad usare la donna come una punching ball: insulti, urla durante le discussioni, minacce; un menu quotidiano di schiaffi, calci e pugni anche durante la gravidanza. E poi la frequente accusa di non essere una brava madre. Le umiliazioni erano anche pubbliche: tra i vari episodi, nel dicembre 2023 senza alcun motivo in un negozio il bruto aveva aggredito verbalmente la moglie per poi andarsene, lasciandola con i figli senza mezzi per poter tornare a casa. La Procura, condividendo gli esiti dell’indagine dei carabinieri, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice delle indagini preliminari l’allontanamento di casa del bruto, il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento.

Francesca Chilloni