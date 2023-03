Botte alla moglie invalida: arrestato

A lungo aveva sottoposto la compagna a gravi episodi di violenze domestiche, che per anni sono state taciute dalla vittima. Ma alla fine, nell’estate del 2020, la donna, all’epoca residente in provincia di Macerata, aveva trovato il coraggio di denunciare la sua situazione ai carabinieri, raccontando dei maltrattamenti a suo carico, nonostante fosse pure affetta da una evidente invalidità fisica. Non solo violenza psicologica e fisica, ma anche la minaccia da parte dell’uomo di portarla nel Reggiano per "incatenarla e farla morire". Questo il tenore di alcune delle frasi intimidatorie. In un caso l’uomo, in uno scatto d’ira, le aveva perfino lanciato addosso una cassettiera del bagno.

Dopo la denuncia era scattato il "codice rosso" per un uomo di 52 anni, residente nella Bassa Reggiana. Prima è stato allontanato dall’abitazione e dai luoghi frequentati dalla compagna, poi si è avviato il processo, con la condanna in primo grado nel tribunale di Macerata, a due anni e otto mesi di reclusione. Sentenza che è stata confermata dalla Corte di appello di Ancona, diventando definitiva a metà febbraio, quando la Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile l’ulteriore ricorso che era stato presentato dall’imputato. A quel punto l’ufficio esecuzioni penali della Procura di Macerata ha emesso l’ordine di esecuzione dell’arresto, trasmesso ai carabinieri di Novellara, competenti per il territorio di attuale residenza dell’uomo, il quale è stato rintracciato e portato in carcere per espiare la pena.

Antonio Lecci