Botte alla moglie, l’indagato non risponde

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ieri mattina in tribunale a Reggio, l’uomo di 34 anni, residente a Reggiolo, accusato di maltrattamenti ai danni della moglie. Difeso dall’avvocato Roberto Pederzoli, davanti al giudice Luca Ramponi, l’indagato ha deciso di non parlare. E’ accusato di aver rivolto offese, minacce, arrivando anche a comportamenti violenti, soprattutto con l’obiettivo di costringere la donna a ritirare una denuncia che aveva presentata in passato proprio contro il marito. La coppia si era separata, ma lo scorso anno, su richiesta dell’uomo, lei aveva ripreso a vederlo e a frequentarlo, pur se non con una vera e propria convivenza.

Ma, a quanto pare, non molto era cambiato rispetto al passato, con un ritorno ad un atteggiamento aggressivo e pericoloso per la donna.

Ieri, al termine della breve udienza, il 34enne si è visto confermare il provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, alla sua abitazione, ai luoghi da lei frequentati, oltre al divieto di comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la donna. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Reggiolo, l’uomo sarebbe arrivato ad afferrare la vittima con forza alla gola, minacciandola di gettarla nel fiume. E in un caso, lo scorso marzo, l’aveva colpita con un bastone, procurandole lesioni guaribili in almeno un paio di settimane. Situazioni denunciate ai carabinieri, facendo avviare i procedimenti giudiziari.

Antonio Lecci