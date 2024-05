Botte alla moglie: scatta la denuncia. Dopo 10 giorni la pace

Lui, un uomo che oggi ha 50 anni, reggiano, deve rispondere a processo di presunte vessazioni commesse verso la compagna. Ma la coppia, dopo essere ‘scoppiata’, è poi tornata insieme ed è tuttora legata. Le vicende contestate, avvenute in Val d’Enza, stanno sfilando davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini. L’imputato deve rispondere di maltrattamenti che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero scaturiti dalla gelosia. In base a quanto denunciato dalla donna, lui l’avrebbe controllata mettendo in atto "comportamenti precaricatori e possessivi": avrebbe verificato chiamate e messaggi sul suo cellulare, impedito di uscire per sbrigare attività personali e sfogato la rabbia con parole violente. Finché, il 19 dicembre 2021, lei avrebbe subito un’aggressione fisica: il 50enne l’avrebbe picchiata, anche davanti ai figli minorenni, con colpi, spintoni, calci al costato e graffi. La donna andò al pronto soccorso: riportò una frattura al gomito e altre ferite giudicate guaribili in un mese. Sporse denuncia, ma poi la ritirò una decina di giorni dopo e i due da allora tornarono insieme. A seguito di quest’ultimo episodio, l’uomo fu inizialmente sottoposto dal giudice per le indagini preliminari Dario De Luca a due misure cautelari, scattate per il reato di lesioni: allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa. Misure che scattarono dopo che la coppia si era già riappacificata. Il processo era iniziato davanti al giudice Francesca Piergallini: la donna, sentita in aula, aveva confermato le accuse, aggiungendo però che le condotte violente erano avvenute anche davanti ai figli, particolare prima mai emerso. Per questo motivo la competenza è poi passata al tribunale collegiale. Dopo la riforma Cartabia, il reato di lesioni è diventato procedibile solo su querela e nel frattempo le misure cautelari sono state tolte dal giudice Piergallini: oggi l’imputato è a piede libero, difeso dall’avvocato Paolo Bertozzi. Durante l’udienza è stato sentito uno dei figli della coppia, citato come testimone dal pm Denise Panoutsopoulos: il giovane ha descritto un clima di litigi e di conflittualità reciproca raccontando anche che la sera del 19 dicembre 2021, quando avvenne la presunta aggressione fisica, entrambi i genitori si erano spintonati. La difesa ha dato l’ok all’acquisizione del verbale della donna sentita davanti al giudice Piergallini, mentre il pm ha rinunciato a sentire gli altri testimoni. Nella prossima udienza, discussione e sentenza.