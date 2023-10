Botte all’inaugurazione di un locale. Un 30enne denunciato per lesioni

Botte all’inaugurazione di un ristorante, un mese di prognosi all’aggredito, mentre l’aggressore viene denunciato per lesioni personali dai carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo. Un evento insolito che si è scatenato durante un momento di festa dove diversi amici si sono incontrati in occasione appunto dell’inaugurazione di un ristorante, in un comune dell’Appenino reggiano. Pare che i due invitati abbiano cominciato a discutere ad alta voce e in breve siano passati alle man. L’aggressore, dopo aver strattonato il contendente, lo avrebbe buttato contro un muro del locale cagionandogli varie lesioni, giudicate successivamente dai sanitari guaribili in 30 giorni di prognosi. Per questi motivi e con l’accusa di lesioni personali, i carabinieri della stazione di Vezzano sul Crostolo hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, l’aggressore, un 30enne residente in un comune della provincia di Reggio Emilia. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’epilogo di quanto accaduto in un comune dell’Appennino reggiano, risale all’estate scorsa dove l’indagato (30enne reggiano) e la vittima (38enne residente a Reggio Emilia) si trovarono per partecipare all’inaugurazione di un ristorante. Nello specifico la vittima si recava assieme ad un amico all’inaugurazione del ristorante quando, un giovane che conosceva di vista, probabilmente fraintendendo alcune parole che la vittima rivolgeva all’amico e che l’aggressore interpretava come fossero rivolte a lui, si è avvicinato alla vittima e dopo averla strattonata, l’ha spinta contro un muro facendogli sbattere la testa. Il 38enne finito a terra, aveva perso i sensi, oltre a riportare una frattura all’epifisi radiale. L’amico interveniva evitando che l’aggressore, in seguito allontanatosi, continuasse ad infierire contro lui. Quindi l’attivazione dei soccorsi con l’uomo che veniva condotto in ospedale. Le indagini dei carabinieri di Vezzano, sulla scorta degli elementi forniti dalla vittima e da alcuni testimoni, hanno portato all’identificazione dell’aggressore 30enne reggiano, denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in ordine al reato di lesioni personali.

Settimo Baisi