Botte da orbi in piazza tra genitori, tre persone condannate

Ci sono anche persone residenti a Correggio coinvolte nella vicenda giudiziaria legata a un violento diverbio accaduto nell’ottobre del 2021 in piazza delle Bilance a Campogalliano. Tutto era iniziato dalla lite fra due ragazzini, per futili motivi. Erano intervenuti i genitori di uno dei giovani. Ma, invece di riportare la calma, avevano dato vita a una vera e propria rissa. Una vicenda finita all’attenzione dei carabinieri e poi dell’autorità giudiziaria, con un processo che ha coinvolto quattro persone (con una assoluzione) residenti a Campogalliano e a Correggio. A giudizio padre e zio di uno dei ragazzini minorenni coinvolto nella lite, più due conoscenti che avevano accerchiato e aggredito il padre dell’altro minorenne. In pratica zio e padre del tredicenne "rivale", con altri due conoscenti, avevano accerchiato e aggredito il padre dell’altro minore (di 14 anni), arrivato perché chiamato dal figlio, schiaffeggiato dagli imputati: riportò un trauma cranico, contusioni varie e fratture costali. L’uomo si era costituito parte civile al processo con gli avvocati Roberto Ghini e Davide Ascari. Si è così avviato il processo con le ipotesi di reato di rapina, poi trasformata in violenza privata. Dunque, uno degli imputati è stato assolto, mentre gli altri tre sono stati condannati alle pene di tre anni e cinque mesi, tre anni e due mesi e a undici mesi di carcere.