Botte da orbi tra minorenni davanti a scuola

di Giulia Beneventi

Sono scene terrificanti quelle che girano da lunedì sulle chat di tantissimi cittadini di Castelnovo Monti. Terrificanti non solo perché a picchiarsi selvaggiamente sono due ragazzini minorenni, davanti alla scuola superiore Cattaneo-Dall’Aglio, ma anche perchè attorno a loro si vedono radunati almeno trenta compagni, impegnati a incitare e applaudire.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, che a quanto emerge avrebbero individuato i due protagonisti di questa lite furiosa. Proseguono gli accertamenti per contestualizzare sia l’accaduto che le eventuali responsabilità, al fine di dare comunicazione agli enti sociali competenti in materia di minori.

I due video hanno iniziato a circolare velocemente, sia nelle chat che sui social network. Gli stessi due ragazzini, minorenni, vengono ripresi prima davanti alla scuola e poi alla fermata del bus. Nella prima inquadratura, davanti all’istituto di via Impastato, mentre tra i due volano botte da orbi si scorgono volti divertiti di ragazze e ragazzi, impegnati anche loro a fare dei video col telefonino.

L’inizio da incontro di pugilato, con due ragazzini saltellanti sul posto a pugni sollevati in aria, lascia ben presto spazio a un approccio molto più selvaggio. Parte un primo calcio, poi un secondo, l’altro si difende e a un certo punto fa rovinare a terra il coetaneo e si accanisce su di lui con diversi pugni. Quest’ultimo viene poi trascinato per qualche metro sull’asfalto, mentre finalmente qualche ragazzo cerca di sedare il litigio. In sottofondo si sente un paragone tra uno dei due partecipanti alla lite e Mike Tyson.

E non è ancora finita. Gli stessi due ragazzi vengono filmati anche alla fermata dei bus. Pure qui la dinamica da simil incontro di pugilato si ripropone, mentre uno dei due riesce a bloccare e a dargli più di un colpo sul volto. Si afferranno la faccia, si lanciano in avanti come due belve, e attorno di nuovo sale l’incitazione. Un terzo ragazzo pare volersi inserire nella mischia, colpisce uno dei due con un braccio all’altezza del collo.

Attorno di nuovo sbucano visi divertiti, sorridendi. Un adolescente del ’pubblico’ a un certo punto si avvicina addirittura alle spalle di uno dei due, quasi a volerlo motivare nel continuare a sferrare pugni all’impazzata.

Immagini, come si diceva, terribili sotto ogni aspetto e sui cui i carabinieri stanno idagando per identificare i protagonisti di questa vicenda e per capire, soprattutto, cosa mai abbia potuto portare due ragazzi così giovani ad affrontarsi fisicamente con una tale violenza.