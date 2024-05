Botte e insulti dal marito e dai suoceri: tutti e tre denunciati

Botte e offese subite dal marito e dai suoceri nel corso di diversi anni con insulti e minacce, in alcune circostanze anche violenze fisiche sia da parte del marito sia dai suoi genitori, a volte anche in presenza del figlio minorenne. A seguito delle ripetute violenze e maltrattamenti sono state presentate ai carabinieri della stazione Vezzano ben tre denunce con il divieto di avvicinamento alla vittima. Al termine delle indagini, eseguite dai militari ai quali la donna si era rivolta, sono stati denunciati il suo coniuge di 38 anni e i suoi genitori di 60 e 64 anni con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Inoltre ai tre violenti è stato vietato di avvicinarsi alla vittima mantenendo una distanza di 2500 metri con divieto di comunicare con lei in qualsiasi modo.

Grazie alle indagini dei carabinieri è emerso come i tre continuassero in ogni occasione a maltrattare la donna in concorso tra loro. La vittima veniva sottoposta ad atti di violenza fisica, morale e psicologica, ingiuriata con cadenza quasi quotidiana, percossa in alcune occasioni e costretta a sottostare a un regime di vita vessatorio e denigrante. Ha vissuto una situazione drammatica e insopportabile la moglie che doveva sottostare non solo alla volontà del marito, ma anche dei suoceri, in una casa dove comandano gli uomini e le donne devono ubbidire e stare zitte, una situazione diventata alla lunga insopportabile. In particolare, in molte occasioni, il suocero inveiva contro la nuora asserendo che lei era una donna e doveva sottostare alle volontà del marito. In un’occasione la suocera l’ha spinta giù dalle scale del terzo piano, nonostante la donna fosse incinta; l’ha minacciata di morte impugnando anche un coltello e urlandole: "Sei brutta, faccio sposare mio figlio con un’altra donna". Più volte la vittima è stata presa a pugni dal marito e dal suocero, che in una circostanza le ha anche sputato in faccia. È scattata quindi la denuncia a marito e suoceri con l’accusa di violenze e maltrattamenti.

Settimo Baisi