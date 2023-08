Botte e liti nel centro storico

Liti per futili motivi, dovute molto probabilmente ad abuso di bevande alcoliche. Diversi i casi segnalati negli ultimi giorni in centro a Correggio.

L’altra sera un diverbio fra due uomini di origine straniera, nei pressi di corso Mazzini, ha provocato il ferimento di uno dei contendenti, che è stato visto allontanarsi con un vistoso sanguinamento al volto, rifiutando poi l’assistenza dei passanti.

Alcune ore prima un’altra lite era stata segnalata, stavolta in pieno giorno, in piazza Garibaldi, nei pressi dell’ingresso di un istituto di credito. Sono stati subito chiamati i carabinieri per evitare che la situazione potesse degenerare, ma i litiganti hanno preferito allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. E già la sera prima si era verificato un simile episodio tra giovani stranieri.