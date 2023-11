Botte e minacce ai genitori: arrestato un 18enne

Richieste perentorie, minacce e botte. La vita di quella famiglia si era trasformata in un inferno a causa del figlio 18enne, che da anni avrebbe vessato i genitori - in particolare la mamma - anche davanti ai fratellini. Domenica sera il ragazzo, ubriaco, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri e adesso dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia aggravati, lesioni personali, minaccia e danneggiamento. Un figlio violento, ingestibile, fin dall’adolescenza. Condotte che i genitori - oggi di 54 e 44 anni - hanno subito per anni fino a quando l’altra sera la madre terrorizzata ha chiesto aiuto al 112. A fare esplodere il giovane, il rifiuto della madre di dargli le chiavi dell’auto del padre che dormiva in camera. Il 18enne ha distrutto un costoso bracciale in oro della mamma. La donna ha svegliato il marito e il figlio prima ha minacciato l’uomo poi l’ha preso a pugni. Erano le 22 quando la donna ha telefonato al 112. Quando i carabinieri di San Polo sono arrivati nell’abitazione, il 18enne ha offeso la madre e cercato di aggredire di nuovo il padre. I carabinieri allora l’hanno condotto all’esterno: qui si è scagliato contro la vettura, balzandovi sopra, spaccando il parabrezza e danneggiando la carrozzeria. Il giovane è stato messo dietro alle sbarre e denunciato alla Procura. Il padre è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni per le policontusioni.

Francesca Chilloni