Botte e minacce alla moglie: braccialetto elettronico per un 40enne

CASTELNOVO MONTIDenunciato per botte, minacce e offese alla moglie, i carabinieri di Castelnovo Monti hanno reso esecutivo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Il provvedimento emesso dal giudice è a carico di un uomo di 40 anni, accusato di aver maltrattato la moglie per oltre un anno. Per questo il gip ha deciso di applicargli il braccialetto elettronico. Violenze fisiche, minacce e umiliazioni quasi a cadenza quotidiana, a causa di un abuso di alcol e della gelosia. Sono queste le contestazioni mosse al 40enne, aggravate anche dal fatto di aver commesso le vessazioni in presenza dei figli minorenni. L’uomo avrebbe anche insistito per arrivare a consumare rapporti sessuali: nonostante il diniego della donna, lui avrebbe detto di averne diritto per il sostegno economico offerto a lei. L’avrebbe anche minacciata urlandole in faccia frasi come ’Farò tutto per mandarti via di casa’ o ’Io ti distruggo’.

Nel dicembre scorso, al culmine dell’ennesima discussione, la donna si era rifugiata dal vicino di casa per chiedere aiuto, decidendo quindi di denunciare tutto in caserma. Stando a quanto ha raccontato, i ripetuti episodi andavano avanti da oltre un anno, dal settembre 2023. Da qui sono scattate le indagini che hanno portato la procura di Reggio Emilia a emettere il provvedimento di natura cautelare con l’emissione del divieto di avvicinamento, tenendo una distanza di almeno 1.500 metri con contestuale applicazione del dispositivo elettronico.

s.b.