Botte e minacce per oltre dieci anni, arrestato

La caserma di Correggio

Correggio (Reggio Emilia), 29 gennaio 2023 - Offese, minacce, violenza fisica durante il matrimonio e pure dopo la separazione. Un incubo durato oltre dieci anni, a partire dal 2011, per una donna vittima di maltrattamenti fisici e psicologici ad opera dell’ex marito, in qualche caso pure davanti ai figli minorenni. I carabinieri della caserma di Correggio, ai quali la donna si è rivolta quando ha trovato il coraggio di denunciare, hanno effettuato le indagini, arrivando all’arresto dell’uomo, un 43enne residente nella cittadina della Bassa, accusato di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare e danneggiamento. La Procura reggiana ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminare l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con lui conviventi. Provvedimento eseguito ieri dai carabinieri della caserma di Correggio. Secondo le indagini, era dal 2011 che l’uomo sottoponeva la donna a vessazioni fisiche e psicologiche, urlandole che era “pazza” e che aveva “problemi di mente”, fino a picchiarla con schiaffi, afferrandola al collo, minacciandola, controllandole il telefonino e le chat. Doveva pure subire violenze sessuali. E poi l’omissione del previsto sostentamento economico, sempre con minacce e pure danni alla sua autovettura. La denuncia ha avviato l’indagine, per ora sfociata negli arresti domiciliari per l’indagato.