Botte e minacce Scatta il divieto di avvicinarsi

Ha atteso un paio d’anni, sopportando violenze, offese e minacce dal compagno. Ma alla fine ha deciso di fare emergere il coraggio per denunciare la sua vita d’inferno alla caserma dei carabinieri di Guastalla, inoltrando una formale querela ai militari del nucleo radiomobile, gli stessi che hanno avviato le indagini, sfociate non solo nella denuncia dell’uomo, un 24enne abitante a Guastalla, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, con l’aggiunta dell’applicazione al giovane della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati. Provvedimento che è stato richiesto dalla Procura della Repubblica e poi concesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale reggiano.

Secondo quanto emerso dalle indagini, avviate dopo la presentazione della denuncia in caserma, periodicamente l’uomo avrebbe avuto un atteggiamento violento e aggressivo, con schiaffi, botte con il manico della scopa, arrivando fino a morsi e a sbattere la testa della donna sul pavimento.

Per almeno sette volte la vittima era ricorsa alle cure mediche per traumi guaribili dai 3 ai 15 giorni. Inoltre, forse per gelosia, il giovane compagno non esitava a controllare costantemente il telefonino, tra chiamate e messaggi. Una situazione che durava da qualche tempo e che rischiava di degenerare ulteriormente. Ora si spera che denuncia e provvedimenti cautelari possano porre fine alla vita da incubo della donna. Le indagini sono ancora in corso per verificare ulteriori situazioni da segnalare alla magistratura.

Antonio Lecci