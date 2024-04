Botte e offese alla ex moglie: condannato

L’ex moglie, oggi 39enne, lo aveva denunciato sostenendo di aver subito continue vessazioni fisiche e psicologiche, anche in presenza dei figli minori, che sarebbero durate anni. Lui, un 45enne, è stato condannato ieri dal giudice Silvia Guareschi, all’esito del rito abbreviato, a 2 anni, con pena sospesa: per i maltrattamenti in una famiglia di origine straniera, a Cavriago, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 4 anni. Secondo la ricostruzione accusatoria, la donna sarebbe stata presa a sberle anche per futili motivi, come errori nella guida dell’auto. In una circostanza, il 30 luglio 2022, sarebbe stata schiaffeggiata al volto e lui avrebbe cercato di colpirla col ferro da stiro. L’avrebbe minacciata più volte di morte e si sarebbe lasciato andare, anche davanti ai figli, a eccessi di ira, insultandola e offendendola con cadenza ogni due-tre giorni con frasi di questo tenore: "Sei ignorante, sei stupida, se sei così io ti lascio". E anche: "Muoviti, sei una donna, non sai fare niente... Non sai cucinare, non sai fare nulla... Non sei valida come donna". E le avrebbe anche controllato il cellulare per sapere con chi aveva colloqui". Lei avrebbe subito queste condotte fino a quando, il 30 luglio 2022, ha deciso di allontanarsi da casa coi figli, e di sporgere la denuncia da cui sono stati avviati gli accertamenti investigativi, per poi essere accolta in una struttura. La donna, che non si è costituita parte civile, è stata tutelata nella fase della separazione dall’avvocato Giovanna Fava. L’uomo, senza precedenti e con un lavoro, non è mai stato raggiunto da misure cautelari. Ieri in tribunale la Procura era rappresentata dal pubblico ministero Isabella Chiesi. Nell’arringa l’avvocato difensore Paolo Bertozzi ha chiesto l’assoluzione, sostenendo che vi erano contrasti in famiglia, ma che non risultano certificati medici; e che i vicini di casa non hanno mai sentito liti e neppure i familiari della donna, che avrebbero saputo delle condotte dell’uomo solo perché riferito loro dalla moglie. "Dopo la lettura delle motivazioni valuteremo se impugnare la sentenza - dichiara l’avvocato Bertozzi –. Riteniamo che ci possano essere elementi per arrivare a un verdetto liberatorio".

Alessandra Codeluppi